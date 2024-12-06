حدث فلكي يغير حياتهم.. تحذير لمواليد 4 أبراج فلكية من أزمات عاطفية ومالية

كتبت- أسماء مرسي:

هذا الشهر، يشهد الكون حدثا فلكيا مهما، وهو "الحشد النجمي خلية النحل".

في هذا الصدد، نستعرض لكم أكثر 4 أبراج ستتأثر سلبا بهذا الحدث، وفق ما أوضحه خبير الأبراج محمد صبحي لمصراوي.

برج السرطان

يشهد مواليد برج السرطان بضغط عاطفي كبير خلال هذه الفترة، حيث يواجهون صعوبة في الحفاظ على استقرار عاطفي، وقد تظهر بعض التحديات في العلاقات العائلية والأصدقاء المقربين.

برج الجدي

يمر مواليده بتحديات كبيرة في مجال العمل والحياة الشخصية، فطموحهم يتعارض مع المسؤوليات المتزايدة، ما يؤدي إلى شعور بالإرهاق والضغط.

برج الحمل

يمتلك مول الحمل طاقة كبيرة واندفاعًا قويًا، ولكن هذا الحشد النجمي قد يزيد من هذه الطاقة بشكل مفرط، ما يؤدي إلى الشعور بالقلق والتوتر.

برج الميزان

يشهد مواليده بالتوتر في علاقاته العاطفية خلال هذه الفترة، كما يواجهون صعوبة في التواصل مع الآخرين وفهم وجهات نظرهم.