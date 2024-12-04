صاحبة فيديو معيشة الأسرة بـ 3000 جنيه: ادّخروا جزءا للظروف" بهذة الطريقة

كتب- أحمد الضبع:

أكدت الدكتورة روضة حمزة، أستاذ الاقتصاد المنزلي، أنّ تصريحاتها عن كفاية الـ 3000 جنيه لمعيشة الأسرة شهريًا، كانت ردًا على سؤال محاورها الذي طلب تقديم روشتة بهذه الميزانية، في اللقاء الذي أثار الجدل، وحاولت تقسيم المبلغ على الأولويات ولم تكن تقصد تعميم الفكرة على جميع الأسر.

أهمية الادخار في ضبط ميزانية الأسرة

وأضافت "حمزة" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ الاقتصاد المنزلي علم ودراسة، تقوم على العيش حسب الدخل المتاح، مع الادخار حتى تستطيع الأسرة مواجهة الأعباء والظروف الطارئة، مشيرة إلى أنّه على ربات البيوت الاستماع إلى نصائح تدبير المعيشة بطريقة اقتصادية ومحاولة تطبيق ذلك بما يتماشى مع ظروف الأسرة.

البحث عن مصادر دخل جديدة

وأوضحت أنه يجب على الأسرة التي ترغب في تطوير حياتها، البحث عن مصادر دخل جديدة، وترشيد النفقات قدر الإمكان، عن طريق الاعتماد على مبدأ الأولويات في الشراء والإنفاق، ومن ثمّ تنظيم مصروفات المنزل بما يلائم مستوى الدخل.

ميزانية دكتورة الاقتصاد المنزلي

وفيما يخص الميزانية التي طرحتها أستاذ الاقتصاد المنزلي خلال برنامج "لعلهم يفقهون" الذي يقدمه الشيخ خالد الجندي، أشارت إلى أن ربة المنزل يمكنها تخصيص مبلغ 435 جنيهًا للخزين، و150 جنيهًا للمنظفات، و700 جنيه للسوبر ماركت، و650 جنيهًا للخضار والفواكه، و1100 جنيه للحوم والدواجن والأسماك.

وأضافت في سياق حديثها خلال الحلقة التي لاقت صدى واسعًا على منصات التواصل، أنه يمكن لربة المنزل شراء 10 كيلو أرز بـ 250 جنيهًا، و4 كيلو مكرونة بـ 80 جنيهًا، و2 كيلو دقيق بـ 32 جنيهًا، بالإضافة إلى ربع كيلو عدس أصفر وربع كيلو بجبة بـ 30 جنيهًا.

كما أشارت إلى أن الفول يمكن تقسيمه إلى أكياس وتخزينه في الفريزر، بينما يمكن تحضير المنظفات في المنزل باستخدام بواقي الزيت، موضحة أنه يمكن شراء كيلو جبنة قريش بـ 70 جنيهًا، على أن يتم شراء ربع كيلو كل أسبوع.





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