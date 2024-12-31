عام الازدهار والنجاح.. ماذا ينتظر مواليد برج الجوزاء في 2025؟
09:44 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
كتبت- شيماء مرسي:
كشفت ولاء محسن خبيرة الأبراج والتاروت، عن توقعاتها لمواليد برج الجوزاء لعام 2025.
وقالت ولاء مسحن خلال لقائها مع محمد سامي عبر صفحة "مصراوي" على "فيسبوك": "يحصل مواليد برج الجوزاء خلال عام 2025 على المزيد من الأموال وانتصار على الأعداء".
وتابعت خبيرة التاروت: "يشهد مواليد برج الجوزاء ترقيات وأيضا يشعر ببعض الضغوطات والحزن".
وأضافت: "يشهد أصحاب برج الجوزاء شراكات ناجحة مع الآخرين".
وأردفت: "يستطيع مولود الجوزاء الرد على الاتهامات الموجهة إليه بأدلة قوية".
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