عام الازدهار والنجاح.. ماذا ينتظر مواليد برج الجوزاء في 2025؟

كتبت- شيماء مرسي:

كشفت ولاء محسن خبيرة الأبراج والتاروت، عن توقعاتها لمواليد برج الجوزاء لعام 2025.

وقالت ولاء مسحن خلال لقائها مع محمد سامي عبر صفحة "مصراوي" على "فيسبوك": "يحصل مواليد برج الجوزاء خلال عام 2025 على المزيد من الأموال وانتصار على الأعداء".

وتابعت خبيرة التاروت: "يشهد مواليد برج الجوزاء ترقيات وأيضا يشعر ببعض الضغوطات والحزن".

وأضافت: "يشهد أصحاب برج الجوزاء شراكات ناجحة مع الآخرين".

وأردفت: "يستطيع مولود الجوزاء الرد على الاتهامات الموجهة إليه بأدلة قوية".