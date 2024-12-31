منصب قيادي وحب جديد.. مفاجآت مثيرة لمواليد برج الثور في 2025

كتب- أحمد الضبع:

تتوالى التوقعات المثيرة لمواليد برج الثور في عام 2025، ويحمل لهم هذا العام فرصًا واعدة من الاستقرار المهني والعاطفي، وفقًا لخبيرة الأبراج والتاروت، ولاء محسن.

حظوظ برج الثور في 2025

وتوقعت "محسن" خلال لقائها مع محمد سامي عبر صفحة "مصراوي" على "فيسبوك" أن يكون عام 2025 عام الاستقرار لمواليد برج الثور، الذين يُظهرون اهتمامًا كبيرًا بالعائلة بعد التخلص من التغيرات والتحديات التي تعرضوا لها في السنة الماضية.

وأضافت أن برج الثور قد يضطر إلى إجراء بعض الفحوصات الطبية، كما تظهر بعض أسراره التي كان حريصًا على إخفائها عن الآخرين، وعليه أن يتخلى عن عناده.

تحقق أمنية مفاجئة لمواليد برج الثور في 2025

وتابعت أن مواليد الثور سيحققون أمنية مفاجئة من الشريك، كما أن نظرة المحيطين بهم ستتغير للأفضل، وسيحصلون على ترقيات في العمل، ويصبحون رؤساء بدلاً من مرؤوسين، وسيجنون ثمار السنوات الماضية، كما سيتخلى بعضهم عن علاقة لم تكن مرضية.

واختتمت بالإشارة إلى أنه إذا ركز مواليد الثور مع الشريك بشكل إيجابي، ستتحسن حياتهم العاطفية. كما أن لديهم رغبة في نسيان الماضي المؤلم، موضحة أن العزاب لديهم فرص ارتباط جيدة، ولكن عليهم التعافي من الخلافات السلبية.