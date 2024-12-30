حدث فلكي يظهر في نهاية 2024.. تحذير لمواليد 4 أبراج من أزمات وتحديات

كتبت- أسماء مرسي:

يشهد عالم الفلك والأبراج حدثا فلكيا نادرا في ختام عام 2024، وهو "ولادة القمر الأسود في برج الجدي" في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

ما هو القمر الأسود؟

هو مصطلح يستخدم لوصف القمر الجديد الثاني الذي يحدث في شهر قمري واحد.

تأثير القمر الأسود في برج الجدي على الأبراج:

وفقا لما قالته خبيرة الأبراج عبير فؤاد في مقطع فيديو لها بقناته الرسمية بـ"يوتيوب" ، فإن ولادة القمر الأسود في برج الجدي تؤثر سلبا على بعض الأبراج، ومن أبرزها: