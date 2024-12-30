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ليلى عبد اللطيف: حرب عالمية ومجاعة.. توقعات صادمة لعام 2025

02:30 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

ليلى عبد اللطيف

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كتبت- أسماء مرسي:

كشفت خبيرة التوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف، المعروفة بـ"سيدة التوقعات"، خلال استضافتها في برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، عن توقعات عام 2025.

حذرت "ليلى" من بوادر حرب عالمية ثالثة تهدد بالاقتراب من الدول العربية، محذرة من أن رياح الخطر بدأت تهب وتحمل معها تهديدات كبيرة.

وتنبأت سيدة التوقعات أيضا بحدوث مجاعة في العديد من دول العالم، ما يشير إلى أزمة غذائية عالمية قد تهز أركان المجتمع.

وأشارت أيضا إلى كارثة كبرى ستحدث في الأشهر الأولى من عام 2025، ما سيسبب حزنا وذهولا للعديد من الدول.

كما سيحدث انفجار هائل في منطقة البحر المتوسط، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة ويهدد حياة الملايين.

ليلى عبد اللطيف توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2025 حرب عالمية ثالثة
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