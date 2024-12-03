تفاصيل أطول رحلة قطار في العالم.. تستغرق 21 يوما

كتبت- أسماء مرسي:

القطار من وسائل التنقل المُريحة بالنسبة للكثير من الأشخاص، ولكن، هل تتخيل أن هناك رحلة قطار تمتد لأسابيع، تعبر قارات متعددة، وتأخذك في جولة حول العالم؟

ما هي أطول رحلة قطار حول العالم؟

تبدأ هذه الرحلة من مدينة لاجوس البرتغالية، حيث تتجول القطارات عبر حقول الزيتون إلى مدن إسبانيا وفرنسا، وبعد عبور أوروبا، يدخل القطار إلى القارة الآسيوية، حيث يتجول عبر روسيا والصين.

تستمر هذه الرحلة عبر 13 دولة مختلفة مرورا بدول جنوب شرق آسيا، وفيتنام وتايلاند ، فرنسا، روسيا قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية في سنغافورة.

كما يوفر القطار 11 محطة توقف، ما يتيح لك الاستمتاع بإقامات ليلية في أماكن مختلفة على طول الطريق، بالإضافة إلى، يمكنك استكشاف المعالم السياحية الشهيرة في كل مدينة، وتذوق المأكولات الشهية، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

تجربة ثقافية فريدة

تعد هذه الرحلة أكثر من مجرد وسيلة للانتقال من مكان إلى آخر؛ فهي رحلة عبر الزمان والمكان.

سيحظى المسافرون بفرصة لتجربة مجموعة متنوعة من الثقافات، من الأجواء اللاتينية في إسبانيا إلى التقاليد الآسيوية العريقة في الصين، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكنون من الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، من جبال الألب إلى سهول سيبيريا.

تفاصيل الرحلة

تستغرق الرحلة حوالي 21 يوما، على طول الطريق البالغ 18.755 كيلومترا.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للرحلة 1,186.65 يورو (حوالي 1,350 دولار أمريكي)، وتشمل تذاكر القطار والإقامة في الفنادق وبعض الوجبات.

بالرغم من أن هذه الرحلة قد تبدو مكلفة، إلا أنها توفر تجربة سفر فريدة من نوعها لا تقدر بثمن.