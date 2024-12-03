موجة عملاقة تنهي حياة ممثلة بطريقة صادمة.. ماذا حدث؟

كتب – سيد متولي

فارقت ممثلة روسية شابة الحياة بعد أن جرفتها موجة عملاقة أثناء وجودها على صخور كانت تعتبرها مكانها المفضل للتأمل والاسترخاء.

وبحيب صحيفة مترو، الموقع، فإن الممثلة الروسية كاميلا بيلياتسكايا، 24 عاما، فارقت الحياة من المكان التي كانت تصفه بأنه أجمل بقعة في العالم".

كاميلا كانت تجلس على سجادة يوجا، وبعد ثوان، ألقتها الموجة في البحر في جزيرة كوه ساموي في تايلاند، أمام المتفرجين المذعورين.

وقالت شاهدة على الواقعة، وتدعى إيرينا: "كنا هناك في تلك اللحظة، وكانت تجلس على الصخرة لفترة طويلة، ثم التفت بعيدا، وبعد ثانية رأيت أن الفتاة قد جرفتها موجة، كان صديقها يجلس أعلى بكثير منها، وبمجرد حدوث ذلك، ركضنا لطلب المساعدة".

وأضافت أن الممثلة حاولت السباحة للعودة إلى الشاطئ، وكانت تصرخ بأقصى قوتها وتحاول البقاء على ظهرها

وأظهرت لقطات مروعة الشابة، وهي تتأرجح بين التيارات المتصاعدة، وتم العثور على جثة كاميلا في نهاية الأسبوع، على بعد ميل تقريبا، وتأثرت جهود الإنقاذ بالعاصفة، على الرغم من وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع بعد 15 دقيقة فقط من جرفها إلى البحر.