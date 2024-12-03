8 من أغرب تصميمات جهاز التلفزيون.. لم تراها من قبل

كتبت- أسماء مرسي:

شهد تاريخ التلفزيون تحولات مذهلة منذ ظهوره الأول، حيث تحول من مجرد صندوق يعرض الصور إلى قطعة فنية تزين الديكور وتوفر تجربة مشاهدة فريدة.

في هذا الصدد، إليكم بعض من أبرز التصاميم الغريبة والمبتكرة التي ظهرت في عالم التلفزيون، والتي كسرت القوالب التقليدية، وفقا لموقع "slashgear".

الطبق الطائر.. تلفزيون من الفضاء

في منتصف القرن العشرين، ومع تزايد الاهتمام بالفضاء، أطلقت شركة باناسونيك جهاز "TR-005"، الذي اشتهر باسم "الصحن الطائر".

تميز هذا الجهاز بتصميمه الفريد الذي يشبه إلى حد كبير سفينة فضائية أو قناع رائد فضاء، ما جعله قطعة ديكور جذابة ومبتكرة.

الساعة التلفزيونية.. تقنية في معصمك

مع التنافس الشديد بين شركات الإلكترونيات، ظهرت فكرة دمج الساعة والتلفزيون في جهاز واحد، شركة "سيكو" كانت رائدة في هذا المجال، حيث أطلقت ساعة Seiko TV Watch، التي كانت عبارة عن شاشتين منفصلتين، إحداهما للساعة والأخرى لتلفزيون صغير.

ماركوني 702.. التلفزيون العملاق

كان جهاز ماركوني 702 يتميز بحجمه الكبير بسبب تصميمه الخشبي، وشاشته التي تبرز من الأعلى بدلا من الأمام.

بالرغم من شكله الغريب، إلا أنه كان يمثل قفزة كبيرة في عالم التلفزيون في ذلك الوقت.

فيلكو تانديم بريديكتا.. التلفزيون القابل للفصل

تميز جهاز فيلكو تانديم بريديكتا بتصميمه الغريب، حيث كان يتكون من شاشة يمكن فصلها عن صندوق التحكم بواسطة كابل طويل، هذا التصميم سمح للمستخدمين بتحريك الشاشة بحرية ووضعها في أي مكان يرغبون فيه.

هانسبري.. التلفزيون المحشو

ابتكرت شركة هانسبري فكرة دمج التلفزيون داخل أشكال حيوانات محشوة، ما جعل مشاهدة التلفزيون تجربة ممتعة للأطفال والكبار على حد سواء.

تلفزيون بحجم طابع بريد.. جودة متواضعة

في بداية القرن العشرين، كان حجم التلفزيونات صغيرا جدا، حيث كانت شاشته بحجم طابع بريد تقريبا، بالرغم من جودته المتواضعة، إلا أنه كان يمثل بداية عصر جديد في عالم الترفيه.

زينيث.. تلفاز على شكل راديو

اشتهرت شركة زينيث بصناعة أجهزة الراديو والتلفزيون عالية الجودة، وقدمت العديد من الابتكارات، من بينها تلفزيون على شكل صندوق الراديو واختراع جهاز التحكم عن بعد.

تيليفيا.. تحفة فنية تلفزيونية

في منتصف القرن العشرين، برزت شركة تيليفيا الفرنسية كواحدة من أبرز الشركات المصنعة لأجهزة التلفاز، حيث وظفت مجموعة من المصممين الموهوبين، لإضفاء لمسة فنية على منتجاتها.

وقد نجحت الشركة في تحقيق تمازج رائع بين الشكل والوظيفة والمادة، نتيجة لذلك، ظهرت أجهزة تلفاز من تيليفيا بتصميمات مبتكرة ومذهلة، قامت بتصميم جهاز قادر على الحركة في اتجاهات متعددة.