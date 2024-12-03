رحلة عمرة وممر شرفي وكلمات مؤثرة.. فيديو لمدرس فيزياء يكرم طالبا ووالدته

كتبت- أميرة حلمي:

نشر المهندس أشرف حسام، مدرس الفيزياء، فيديو على صفحته في “فيسبوك”، يوثق لحظة تكريمه للطالب عمر تامر، خريج معهد الوفاء الأزهري في حلوان، بعد تفوقه في مسابقة قدرات الفيزياء.

الفيديو حظي بتفاعل كبير، خاصة بعد إعلان عمر إهداء جائزة التكريم، وهي رحلة عمرة، لوالدته تقديرًا لدورها في دعمه طوال مسيرته الدراسية.

عمر حصل على المركز الأول في المسابقة التي نظمها المهندس أشرف، متفوقًا على طلاب من مناطق مثل دار السلام، أكتوبر، الهرم، إمبابة، وحلوان، رغم صعوبة المنافسة، واستطاع أن يحقق 8 درجات من أصل 15، ليؤكد تميزه واجتهاده.

رحلة عمرة للأم

كجزء من التكريم، خصص المهندس أشرف جائزة للمتفوق عبارة عن رحلة عمرة للطالب أو أحد والديه، واختار عمر أن يهدي الرحلة لوالدته، في لفتة مؤثرة تعكس احترامه وتقديره لتضحياتها.

في حفل التكريم، نظم المهندس أشرف ممرًا شرفيًا لعمر ووالدته، وطلب من الطلاب الوقوف والتصفيق لهما. وأشاد بأخلاق عمر وتربيته المميزة، معبرًا عن فخره بوجوده بين طلابه.