توقعات الأبراج وحظك اليوم لـ برج الحوت 29-12: تتحسن جميع أحوالك المادية

ربما يتطلب من مواليد برج الحوت أخذ قرار مصيري وقد يتعرض البعض لانفصال عن شريك الحياة والبحث عن وظيفة أخرى، وفقا لموقع horoscope.

التوقعات العاطفية لـ برج الحوت:

مواليد هذا البرج ينتظرون مفاجآت سارة تتمثل في الخطوبة أو عقد القران.

التوقعات المهنية لـ برج الحوت:

يجب على مواليد هذا البرج الحذر في العمل لأنهم قد يتعرضون لضغوطات شديدة تؤثر على إنتاجيتهم وقد ينتهي بهم الأمر إلى الإقالة من العمل.

التوقعات الصحية لـ برج الحوت:

مواليد هذا البرج قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالقلق والتوتر، لذلك عليهم أن يكونوا أكثر هدوءا والإلتزام بممارسات مثل اليوجا.

التوقعات المالية لـ برج الحوت:

مواليد هذا البرج قد يكونوا في انتظار ترقية في العمل تمنحهم راتبا أعلى مما يتقاضوه، وهذا يمكنهم من شراء منزل جديد.