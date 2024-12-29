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توقعات الأبراج وحظك اليوم لـ برج الحوت 29-12: تتحسن جميع أحوالك المادية

02:00 ص الأحد 29 ديسمبر 2024

برج الحوت

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ربما يتطلب من مواليد برج الحوت أخذ قرار مصيري وقد يتعرض البعض لانفصال عن شريك الحياة والبحث عن وظيفة أخرى، وفقا لموقع horoscope.

التوقعات العاطفية لـ برج الحوت:

مواليد هذا البرج ينتظرون مفاجآت سارة تتمثل في الخطوبة أو عقد القران.

التوقعات المهنية لـ برج الحوت:

يجب على مواليد هذا البرج الحذر في العمل لأنهم قد يتعرضون لضغوطات شديدة تؤثر على إنتاجيتهم وقد ينتهي بهم الأمر إلى الإقالة من العمل.

التوقعات الصحية لـ برج الحوت:

مواليد هذا البرج قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالقلق والتوتر، لذلك عليهم أن يكونوا أكثر هدوءا والإلتزام بممارسات مثل اليوجا.

التوقعات المالية لـ برج الحوت:

مواليد هذا البرج قد يكونوا في انتظار ترقية في العمل تمنحهم راتبا أعلى مما يتقاضوه، وهذا يمكنهم من شراء منزل جديد.

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