بعد حكم حبسها سنة.. 20 صورة ومعلومات عن البلوجر هدير عبد الرازق

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كتبت- أسماء مرسي:

خلال الساعات الماضية، تصدرت البلوجر هدير عبد الرازق محركات البحث "جوجل"، وذلك بعد الحكم عليها بالحبس لمدة سنة وتغريمها 5 آلاف جنيه، نتيجة لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء.

وفي التقرير التالي، إليكم أبرز المعلومات عن البلوجر هدير عبد الرازق، وفقا لصفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي:

- من مواليد محافظة القاهرة.

- ولدت عام 1998.

- تبلغ من العمر حوالي 26 عاما.

- بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات منتجات تجميل والعناية بالبشرة والشعر.

- مطلقة، وليس لديها أولاد.

- تزوجت من رجل خمسيني، يدعى فايز فتحي، ولكن انفصلت عنه عام 2022 بعد زواج استمر 3 سنوات.

- في عام 2023، أثارت هدير الجدل بظهورها بفستان زفاف رفقة "تيك توكر" يصغرها في العمر يدعى حمدي عاشور.

- في مايو الماضي، تصدرت "التريند" بعد إلقاء الشرطة القبض عليها، بتهمة التحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات خادشة للحياء.

- دائما ما تسعى لإثارة الجدل بمحتواها وإطلالتها الجريئة والملفتة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- يتابعها على إنستجرام 458 ألف متابع، وعلى تطبيق "تيك توك" مليون و700 ألف متابع.