تتوقع المستقبل.. 5 أبراج "مكشوف عنها الحجاب" وتمتلك الحاسة السادسة

كتبت- أسماء العمدة:

"الحاسة السادسة" هي الشعور أو الإدراك بأشياء لا يمكن تفسيرها بالحواس الخمس، وقد تتضمن هذه القدرة الشعور بوقوع حدث ما قبل حدوثه، أو فهم مشاعر الآخرين دون الحاجة إلى كلمات، أو اتخاذ قرارات صحيحة بناءً على "شعور داخلي" قوي.

وبحسب تصريحات خبير الفلك محمد صبحي لـ"مصراوي"، فإن هناك أبراج فلكية تتمتع بقدرة على الشعور بالأشياء قبل حدوثها.