لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تتوقع المستقبل.. 5 أبراج "مكشوف عنها الحجاب" وتمتلك الحاسة السادسة

08:30 م الخميس 26 ديسمبر 2024
تتوقع المستقبل.. 5 أبراج "مكشوف عنها الحجاب" وتمتلك الحاسة السادسة

صورة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء العمدة:

"الحاسة السادسة" هي الشعور أو الإدراك بأشياء لا يمكن تفسيرها بالحواس الخمس، وقد تتضمن هذه القدرة الشعور بوقوع حدث ما قبل حدوثه، أو فهم مشاعر الآخرين دون الحاجة إلى كلمات، أو اتخاذ قرارات صحيحة بناءً على "شعور داخلي" قوي.

وبحسب تصريحات خبير الفلك محمد صبحي لـ"مصراوي"، فإن هناك أبراج فلكية تتمتع بقدرة على الشعور بالأشياء قبل حدوثها.

أبراج أبراج تمتلك الحاسة السادسة الحمل الثور الجوزاء

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
واقعة غريبة.. امرأة تقاضي زوجها أمام المحكمة بسبب قطة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

إعلان

إعلان

إعلان

الحكومة: إخلاء منطقة وسط البلد من الوزارات وإعادة استغلالها كفنادق
المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض للمرة السادسة على التوالي