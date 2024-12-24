واقعة صادمة في المغرب.. رجل يخنق والدته حتى الموت والسبب صادم

كتب – سيد متولي

أقبل رجل خمسيني على خنق والدته حتى الموت، في واقعة صادمة شهدتها مدينة أيت ملول المغربية، فيما تبقى تفاصيل الواقعة غامضة حتى الآن.

ووفقا لوسائل إعلام مغربية، فإن الواقعة أصبحت موضوع تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في أغادير.

ولم يفر المشتبه فيه من العدالة بعد ارتكاب جريمته، وتوجه مباشرة إلى منطقة بلفاع الواقعة في إقليم أشتوكة آيت باها، حيث سلم نفسه.

وقررت النيابة العامة المختصة، اعتقال المشتبه به على الفور، حيث يجري استجوابه لكشف ملابسات الجريمة وأسباب ارتكابها، وتواصل السلطات القضائية والأمنية تحقيقاتها لمعرفة الدوافع الحقيقية وراء الجريمة.