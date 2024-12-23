أرخص أماكن بيع الأثاث في القاهرة.. غرف نوم تبدأ بـ 10 آلاف جنيه

كتب – سيد متولي

يبحث العديد من الأشخاص، خاصة المقبلين على الزواج، عن أرخص أماكن بيع الأثاث المناسب لمنازلهم الجديدة، من أجل التوفير.

ويقدم مصراوي في هذا التقرير، أرخص أماكن بيع الأثاث في القاهرة.

سوق المناصرة

أحد الأماكن الأكثر شهرة في القاهرة لشراء الأثاث بأسعار في متناول اليد، إذ تتراوح أسعار غرف النوم من 12 إلى 15 ألف جنيه، أما أسعار الأنتريهات بين 8 إلى 12 ألف جنيه، باختلاف نوع الخشب والتصميم.

سوق التونسي

أحد أسواق الأثاث في القاهرة، والذي تتراوح أسعار غرف النوم به من 13 إلى 18 ألف جنيه، بينما أسعار الأنتريهات من 7 إلى 12 ألف جنيه باختلاف نوع الخشب والتصميم.

شارع عبد العزيز وحارة اليهود

أحد أماكن بيع الأثاث في القاهرة، وتتراوح أسعار الأنتريهات في حارة اليهود من 6 إلى 10 آلاف جنيه، بينما تباع الصالونات الكلاسيكية بأسعار تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه.

سوق البيباني

يمكن تنفيذ أي تصميم تريده بحسب الإمكانيات المادية المتاحة لديك، وتبدأ أسعار غرف النوم اليدوية من 10 آلاف جنيه، أما أسعار الأنتريهات المصنوعة حسب الطلب من 9 إلى 15 ألف جنيه.