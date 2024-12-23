حروب وعمليات إرهابية.. عبير فؤاد تكشف أخطر 4 أيام في 2025

كتبت- شيماء مرسي

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد في مقطع فيديو عبر قناتها الخاصة بمنصة "يوتيوب" عن أخطر 4 أيام في عام 2025.

وقالت عبير: "يشهد العالم في 14 مارس خسوفا كليا للقمر في برج العذراء الساعه 9 صباحا، ما يتسبب في هطول أمطار غزيرة في مصر وأوروبا وموجة من البرد وأزمة اقتصادية ودولية لدولة إيران، وتصاعد الأزمات في غزة وسوريا ولبنان".

وأضافت خبيرة الأبراج: "يشهد العالم في 29 مارس ظاهرة فلكية مثيرة للاهتمام، حيث يحدث كسوف جزئي للشمس عند الساعة الواحدة ظهرا، وينتج عن ذلك هجوم من دول عنصرية على أراضي عربية، وعمليات إرهابية على مستوى العالم".

وتابعت: "يشهد العالم يوم 8 سبتمبر 2025 توترات متصاعدة، يحدث أزمة في المملكة المغربية، وانتشار أمراض تصيب الكبد والجلد، وزيادة المعارك في الشرق الأوسط".

وحذرت من يوم 21 سبتمبر حيث يعتبر نقطة تحول في الصراع الروسي الأوكراني، حيث تشير التوقعات إلى زيادة حدة المعارك وتفاقم الأزمة.