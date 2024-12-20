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توقعات الأبراج وحظك اليوم لـ برج العقرب 20-12: العلاقات متوترة بينك وبين زملاء العمل

01:20 ص الجمعة 20 ديسمبر 2024

برج العقرب

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نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، نستعرضها لكم في الصفحات التالية، وفقا لموقع" horoscope"

برج العقرب:

مهنيًا: العلاقات متوترة كثيراً بينك وبين زملائك في العمل.

عاطفياً: تجاهل مخاوفك تجاه الارتباط واتخذ الخطوة الأولى.

مالياً: تستخدم علاقاتك ومهارات الاتصال لديك لجلب المزيد من الأموال.

أبراج حظك اليوم توقعات الأبراج توقعات برج العقرب
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