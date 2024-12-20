توقعات الأبراج وحظك اليوم لـ برج العقرب 20-12: العلاقات متوترة بينك وبين زملاء العمل

نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، نستعرضها لكم في الصفحات التالية، وفقا لموقع" horoscope"

برج العقرب:

مهنيًا: العلاقات متوترة كثيراً بينك وبين زملائك في العمل.

عاطفياً: تجاهل مخاوفك تجاه الارتباط واتخذ الخطوة الأولى.

مالياً: تستخدم علاقاتك ومهارات الاتصال لديك لجلب المزيد من الأموال.