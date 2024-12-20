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توقعات الأبراج وحظك اليوم لـ برج الحمل 20-12: احذر انشغالك بأمورك العائلية

12:10 ص الجمعة 20 ديسمبر 2024

برج الحمل

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نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، نستعرضها لكم في الصفحات التالية، وفقا لموقع" horoscope"

برج الحمل:

مهنيًا: انشغالك بأمورك العائلية يؤثر على أداء عملك.

عاطفياً: تتلقى نصائح من أصدقائك بشأن شخص معين تود معرفة المزيد عنه.

مالياً: عليك استعادة النظر اليوم في الاحتياجات التي ترغب في شرائها.

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