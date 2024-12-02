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أعطال في السيارات والقطارات وطلاق.. خبيرة أبراج تحذر من نهاية 2024

09:30 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

تعبيرية

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كتبت- أسماء مرسي:

حذرت خبيرة الأبراج سارة فودة من فترة اضطرابات فلكية ستشهدها الأرض خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من شهر نوفمبر وحتى منتصف شهر ديسمبر، وذلك بسبب تراجع كوكب عطارد.

وأوضحت سارة، خلال استضافتها في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة "صدى البلد"، أن هذه الفترة ستشهد العديد من التحديات، أبرزها:

مشكلات في التواصل والتكنولوجيا وزيادة في الأعطال التقنية، وصعوبات في التواصل، سواء كان ذلك على المستوى الشخصي أو المهني.

اضطرابات في المواصلات وزيادة أعطال الطائرات والسيارات والقطارات.

التأثير على الدراسة والتركيز، نظرا لصعوبة التركيز والتقلبات المزاجية التي قد يسببها تراجع عطارد.

لذا، نصحت خبيرة الأبراج الطلاب بضرورة زيادة التركيز والحذر خلال هذه الفترة.

كما شددت على أهمية تجنب اتخاذ القرارات المصيرية خلال هذه الفترة، مثل توقيع العقود أو الزواج، تجنبا لحدوث طلاق.

نهاية 2024 أعطال في السيارات تراجع كوكب عطارد
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