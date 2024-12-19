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توقعات الأبراج وحظك اليوم لـ برج الثور 19-12: تحتاج لتقوية علاقتك الإجتماعية

12:11 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

برج الثور

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نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، نستعرضها لكم في الصفحات التالية، وفقا لموقع" horoscope"


- برج الثور:

عاطفيا: قد يكون اليوم مناسب لقضاء بعض الوقت في تقوية علاقتك بأصدقائك وعائلتك.
مهنيا: عليك الحذر من أصدقائك في العمل قد يحاولون إيقاعك في الأخطاء
ماليا: لديك قائمة ضخمة من الأشياء التي تريد شرائها اليوم.

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