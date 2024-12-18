ظواهر لم تحدث منذ 5000 عام.. توقعات صادمة لخبيرة التاروت بسنت يوسف لعام 2025

كتبت- شيماء مرسي

أوضحت خبيرة التاروت بسنت يوسف خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" أن عام 2025 سوف يحمل تغييرات وظواهر تاريخية لم يشهدها العالم منذ 5 آلاف سنة".

وقالت بسنت: "سنة 2025 غير أي سنة فاتت، دي ليڤل الوحش ومعالم العالم كلها هتتغير".

وأضافت خبيرة التاروت: "من المتوقع حدوث حروب في أمريكا وأوروبا وعلى مستوى العالم".

وتابعت: "العالم والمنطقة العربية سوف يشهدوا أحداث كبيرة بداية من 1 يناير إلى 30 أبريل 2025".

وأشارت: "من المتوقع حدوث كوارث طبيعية وحروب وأزمات عالمية وبراكين وتحركات فلكية لم يشهدها العالم من قبل".







