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ظواهر لم تحدث منذ 5000 عام.. توقعات صادمة لخبيرة التاروت بسنت يوسف لعام 2025

11:24 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

خبيرة التاروت بسنت يوسف

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كتبت- شيماء مرسي

أوضحت خبيرة التاروت بسنت يوسف خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" أن عام 2025 سوف يحمل تغييرات وظواهر تاريخية لم يشهدها العالم منذ 5 آلاف سنة".

وقالت بسنت: "سنة 2025 غير أي سنة فاتت، دي ليڤل الوحش ومعالم العالم كلها هتتغير".

وأضافت خبيرة التاروت: "من المتوقع حدوث حروب في أمريكا وأوروبا وعلى مستوى العالم".

وتابعت: "العالم والمنطقة العربية سوف يشهدوا أحداث كبيرة بداية من 1 يناير إلى 30 أبريل 2025".

وأشارت: "من المتوقع حدوث كوارث طبيعية وحروب وأزمات عالمية وبراكين وتحركات فلكية لم يشهدها العالم من قبل".



توقعات خبيرة التاروت بسنت يوسف ظواهر لم تحدث منذ 5000 عام عام 2025
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