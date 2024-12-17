لسبب غريب.. شركة كهرباء بريطانية تحذر من استخدام الفرن الكهربائي بعد 4 مساء

كتبت- شيماء مرسي:

حذّر الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الطاقة "Llewellyn Kinch" الأسر البريطانية من تجنب استخدام الفرن الكهربائي بعد الساعة 4 مساء، وذلك لأنه يعد أحد أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا للكهرباء.

وأوضح إن الفرن الكهربائي يستهلك من 1000 إلى 2000 وات، كما إنه حذر من الأجهزة التي ينطبق عليها التعريفات الديناميكية مثل Agile Tariff من Octopus Energy، ما يسهم في توفير مبلغ كبير من فواتير الكهرباء، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأشار أن هذه الطريقة تساعد الشركات على دفع العملاء إلى تقليل الاستخدام خلال أوقات الذروة وتشجيع استخدام الكهرباء بطريقة منخفضة.

ويمكن أيضا خفض فواتير الكهرباء بشكل كبير، من خلال فهم تعريفات وقت الاستخدام (TOU) لشركة الكهرباء الخاصة بك ومعرفة أوقات الذروة.

على سبيل المثال، تحدد العديد من شركات الكهرباء ساعات خارج الذروة من 9 مساء إلى 7 صباحا، بينما قد يكون لدى البعض الآخر فترات منتصف النهار خارج الذروة من الساعة 10 صباحا حتى 2 مساء أو في عطلات نهاية الأسبوع عندما يكون الطلب على الكهرباء أقل.

وأضاف كينتش: "يمكن العثور على هذه المعلومات من فاتورة الكهرباء الشهرية، وبمجرد تحديد الفترات منخفضة التكلفة يمكنك ضبط عادات استخدام الكهرباء للاستفادة منها".