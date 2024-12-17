هواية غريبة تضع رجلا في السجن.. ما القصة؟

كتب – سيد متولي

ألقت شرطة محافظة فوكوكا في اليابان، القبض على رجل يبلغ من العمر 37 عامًا، للاشتباه في التعدي على ممتلكات زوجين في مدينة دايزافو، لم تكن الشرطة تعلم أن هذه لم تكن حادثة فردية وأن الرجل كان متعديًا متسلسلًا قام بذلك مرات لا حصر لها من أجل متعته الشخصية.

وأثناء الاستجواب، لم يعترف الرجل، الذي تم تحديده باسم يوتا سوجاوارا، بالتعدي على ممتلكات الزوجين عندما كان يعتقد أنهما بعيدان فحسب، بل أخبر المحققين بشكل عرضي أن هذه كانت هوايته وأنه تعدى على ممتلكات الآخرين أكثر من 1000 مرة، ليتم القبض عليه من قبل ضحايا محاولته الأخيرة للتعدي، الذين رأوه على أرضهم وطاردوه عندما هرب، تمكن الرجل من شل حركة الجاني بينما اتصلت زوجته بالشرطة، بحسب odditycentral.

وقال سوجاوارا أثناء الاستجواب: "لا شك أنني دخلت إلى ممتلكات مسكن خاص دون إذن، إن الشعور المزعج الذي ينتابني عندما أتساءل عما إذا كان أحداً سوف يراني يجعل راحة يدي تتعرق ويساعدني على تخفيف التوتر".

ونقلت صحيفة "ماينيتشي شيمبون" اليابانية عن الرجل البالغ من العمر 37 عاما قوله: "اقتحام منازل الآخرين هواية بالنسبة لي، وقد فعلت ذلك أكثر من 1000 مرة. كنت أدخل المنازل فقط".

وتحاول الشرطة حاليًا اكتشاف علاقة يوتا سوجاوارا، وهو موظف في الشركة يعيش في منطقة ساكاموتو في دايزافو، بجرائم أخرى في المنطقة.