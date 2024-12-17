"تدليك الرقبة" ينهي حياة تايلاندية.. ماذا حدث؟

كتب – سيد متولي

هزت تايلاند بأكملها وفاة مغنية شابة نتيجة حصولها على تدليك التواء الرقبة، ما أدى إلى إصابتها بانزلاق غضروفي في رقبتها.

بدأ الأطباء في تايلاند في إصدار تحذيرات من الحصول على تدليك الرقبة الملتوية بعد الوفاة المأساوية لفينج تشيادا، وهي شابة من أودون ثاني، قيل إنها توفيت بسبب مضاعفات مرتبطة بجلسات تدليك الرقبة التي خضعت لها في صالون في مدينتها، بحسب odditycentral.

ووفقًا لوالدة تشيادا، بدأت تعاني من آلام في الكتف منذ شهرين، وبدلا من الذهاب إلى المستشفى، اختارت زيارة صالون تدليك محلي، "لطالما أحبت التدليك، لذلك اعتقدت أنه سيكون وسيلة جيدة لتخفيف الألم"، وبعد يومين فقط من جلسة تدليك الرقبة الملتوية، بدأت الشابة تشعر بألم في رقبتها أيضًا، وساءت الأمور.

"لا أعرف من أين أبدأ، سألني كثيرون عما حدث، ذهبت لتدليك رقبتي في مكان في أودون ثاني"، هكذا كتبت فينج تشيادا على فيسبوك في السادس من نوفمبر، "قبل التدليك، كانت الأعراض التي كنت أعاني منها هي أن كتفي فقط كانتا مؤلمتين، عندما حصلت على التدليك لأول مرة، كانت الأعراض طبيعية، بعد يومين، بدأت أشعر بألم في مؤخرة رقبتي، اعتقدت أنه مجرد ألم طبيعي بسبب التدليك".

لم يهدأ ألم فينج تشيادا على الإطلاق، بل على العكس من ذلك، فقد ازداد الأمر سوءًا، لذا بدأت في تناول مسكنات الألم، وبعد أسبوع، بدأت ذراعها اليمنى تخدر، لكنها ارتكبت خطأ بالعودة إلى استوديو التدليك لجلسة أخرى، بدلا من الذهاب إلى المستشفى، وبعد أسبوعين آخرين، أصبح الألم في رقبتها لا يطاق لدرجة أنها لم تستطع حتى الاستلقاء على ظهرها في السرير، ومع ذلك، لم تقلق كثيرًا، معتقدة أن الألم كان مجرد أثر جانبي للتدليك.

وعادت الشابة التايلاندية إلى صالون التدليك للمرة الثالثة، وهذه المرة تعرضت لتدليك عنيف للغاية حتى أنها أصيبت بكدمات لمدة أسبوع، وسرعان ما بدأت تشعر بوخز في أطراف أصابعها، حتى أنها شعرت وكأنها تريد قطع راحة يدها، ثم انتشر الخدر في يدها إلى صدرها وساقها اليمنى، وبعد فترة وجيزة فقدت الإحساس في جانبها الأيمن بالكامل.

"في الوقت الحالي، لا أستطيع استخدام نصف جسدي"، كتبت فينج على فيسبوك، "أخبركم بهذا لأن العديد من الأشخاص سألوني، أريد أن أترك هذا درسًا لأي شخص يحب التدليك، سأتعافى، أنا أعيش الكثير من الألم، أريد أن أعمل الآن، لكنني الآن أنتظر الوقت المناسب، شكرًا لك على القراءة حتى النهاية، أريد الرد على تعليقات الجميع، لكنني لا أستطيع، أتحرك مع تقلصات طوال الوقت، أنا طريحة الفراش ولا أستطيع مساعدة نفسي، شكرًا لك على كل التشجيع".

وبعد ذلك،أعلنت صفحة Drama Addict التايلاندية الشهيرة على الفيسبوك، أن المغنية الشابة فينج تشيادا توفيت بعد دخولها في غيبوبة نتيجة لمضاعفات مرتبطة بإصابات في رقبتها، وعندما أدرك الأطباء أنها تعاني من انزلاق غضروفي حاد في رقبتها، لم يكن بوسعهم فعل أي شيء لمساعدة المغنية الشابة.

وقالت والدة تشيادا لقناة تلفزيونية تايلاندية، إن ابنتها حاولت زيارة طبيب بشأن آلام رقبتها في وقت ما، لكن الطبيب لم يعتقد أن أعراضها يمكن أن تكون ناجمة عن تدليك بسيط للرقبة، وعندما رأى يدها المرتعشة، سأل المغنية عما إذا كانت تتناول المخدرات، بدلا من إجراء مزيد من الفحص، لذلك لم يتبق لها خيار آخر سوى تناول مسكنات الألم.

وكانت النهاية المأساوية لفينج تشيادا بمثابة جرس إنذار للعديد من الأطباء في تايلاند الذين يصدرون الآن تحذيرات حول المخاطر المميتة المحتملة للحصول على تدليك الرقبة لتخفيف الألم.