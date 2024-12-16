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"حظهم في السماء".. حب جديد يطرق أبواب 6 أبراج مع بداية 2025

09:30 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
"حظهم في السماء".. حب جديد يطرق أبواب 6 أبراج مع بداية 2025

تعبيرية

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كتبت- أسماء العمدة:

يتوقع خبراء الفلك بأنه مع بداية عام 2025، يطرق الحب أبواب 6 أبراج فلكية لتعيش قصص رومانسية تغير حياتها العاطفية للأفضل بعد سنوات من البحث عن الشريك.

ووفقًا لما قاله خبير الفلك محمد صبحي لـ"مصراوي"، هناك 6 أبراج على موعد مع قصص حب جديدة ومثيرة في عام 2025، هي:

الأبراج الحب توقعات الأبراج برج الحوت برج السرطان

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