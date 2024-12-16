حظوظ 4 أبراج قبل بداية العام الجديد.. فلوس وشهرة وتحذير لهذا البرح

كتبت- أسماء العمدة:

مع بداية العام الجديد 2025 تتوالى الفرص والتحديات التي تؤثر بشكل إيجابي على مسارات حياة 4 أبراج فلكية.

وفقًا لتوقعات خبراء الفلك، سيشهد مواليد هذه الأبراج تطورًا ملحوظًا في مجالات متعددة، سواء على الصعيد المهني أو العاطفي أو الشخصي، ما يجعل 2025 عامًا مميزًا ومليئًا بالفرص الواعدة.

وبحسب خبير الفلك محمد صبحي لـ"مصراوي" فإن الأبراج المحظوظة مع بداية العام الجديد، هي: