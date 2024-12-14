5 أبراج نسائية تتفوق على الرجال في قيادة العمل.. "التفاهم سر نجاحهن"

كتب- أحمد الضبع:

النساء في عالم العمل أصبحن من أبرز القيادات الناجحة في مختلف المجالات، وتتميز بعض الأبراج النسائية بقدرتها الفائقة على القيادة واتخاذ القرارات الحكيمة بفضل صفاتهن الفريدة.

ونستعرض في السطور التالية أبراج نسائية تميزت في قيادة العمل وتفوقت على الرجال بفضل التفاهم والقدرة على إدارة الأمور بشكل احترافي، وفقًا لتصريحات خبير الفلك محمد صبحي، مع "مصراوي".