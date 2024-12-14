لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

كيف يؤثر تراجع المريخ على الأبراج خلال الـ 3 أشهر القادمة؟.. مفاجآت وكوارث

08:30 م السبت 14 ديسمبر 2024
كيف يؤثر تراجع المريخ على الأبراج خلال الـ 3 أشهر القادمة؟.. مفاجآت وكوارث

أبراج

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

يبدأ تراجع كوكب المريخ من 7 ديسمبر ويستمر إلى 24 فبراير 2025، ويحدث ذلك مرة كل عامين، ولكنه يؤثر على حياتنا بقوة خصوصا على الصعيد العاطفي وعلاقتنا بالآخرين".

وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد خلال مقطع فيديو لها عبر قناتها الشخصية بموقع "يوتيوب" عن تأثير تراجع كوكب المريخ على الأبراج الفلكية خلال في

الثلاثة أشهر القادمة.

وقالت عبير: "تراجع كوكب المريخ قد يسبب الشعور بالاكتئاب وإعادة تقييم علاقتنا بالآخرين".

الأبراج الفلكية حظك اليوم منوعات تراجع المريخ

فيديو قد يعجبك:

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

إعلان

إعلان

إعلان

انهيار جزئي لعقار في محرم بك بالإسكندرية.. وأجهزة المحافظة تتدخل (صور)
* ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟
"جثة عريس وعروسته على الانتريه".. ماذا حدث داخل العقار 20 بحدائق أكتوبر؟