كيف يؤثر تراجع المريخ على الأبراج خلال الـ 3 أشهر القادمة؟.. مفاجآت وكوارث

كتبت- شيماء مرسي

يبدأ تراجع كوكب المريخ من 7 ديسمبر ويستمر إلى 24 فبراير 2025، ويحدث ذلك مرة كل عامين، ولكنه يؤثر على حياتنا بقوة خصوصا على الصعيد العاطفي وعلاقتنا بالآخرين".

وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد خلال مقطع فيديو لها عبر قناتها الشخصية بموقع "يوتيوب" عن تأثير تراجع كوكب المريخ على الأبراج الفلكية خلال في

الثلاثة أشهر القادمة.

وقالت عبير: "تراجع كوكب المريخ قد يسبب الشعور بالاكتئاب وإعادة تقييم علاقتنا بالآخرين".