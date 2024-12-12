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مواليد 4 أبراج لطفاء لكن لا يقبلون الاستغلال.. "بيقلبوا الترابيزة"

08:30 م الخميس 12 ديسمبر 2024
مواليد 4 أبراج لطفاء لكن لا يقبلون الاستغلال.. "بيقلبوا الترابيزة"

صورة تعبيرية

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كتب- أحمد الضبع:

لطف الأشخاص لا تعني بالضرورة قبولهم بالاستغلال، فبعض الأبراج الفلكية قد تبدو محبة ومتعاونة، لكنهم عندما يشعرون بأنهم مُستغلون، يتحولون بشكل مفاجئ ويغيرون مجرى المواقف لصالحهم.

وكشف خبير علم الفلك محمد صبحي في تصريح خاص لـ"مصرواي"، عن 4 أبراج تعرف بشخصياتها الطيبة، لكنها في الوقت نفسه لا تسمح لأحد بالاستغلال أو التقليل من قيمتها، وهي:

أبراج أبراج لطفاء الحمل الجدي العقرب

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