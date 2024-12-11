سر العشق السريع.. لماذا تقع بعض الفتيات في الحب من أول نظرة؟

كتب- أحمد الضبع

هل سبق لك أن شاهدت شخصًا ينجرف في علاقة رومانسية بسرعة كبيرة، ظاهريًا دون أن يعرف الشخص الآخر بشكل جيد؟ هذه الظاهرة، التي يطلق عليها البعض "الحب من أول نظرة"، يمكن أن تحدث بشكل مفاجئ، إذ يعتقد الشخص فورًا أنه قد وجد "الشريك المثالي" بعد دقائق قليلة فقط من اللقاء، لكن لماذا يحدث ذلك؟ وهل هذا النوع من الارتباطات الرومانسية السريعة صحّي أم يحمل مخاطر؟

الـ"إيموفيليا وراء الحب السريع

تُعرف الظاهرة التي تجعل بعض الفتيات يقعن في الحب بسرعة وسهولة بـ"إيموفيليا" (Emophilia)، وهي حالة يمكن وصفها بـ"حب الحب"، أي الميل العميق نحو الوقوع في الحب بشكل متكرر وسريع.

وفي دراسة منشورة على موقع "ريسيرش غايت"، بعنوان "إيموفيليا ومؤشرات أخرى على انجذاب الأفراد إلى أنماط الشخصيات المظلمة" تمت الإشارة إلى أن الإيموفيليا تُعد سمة شائعة لدى الفتيات اللاتي يندفعن في علاقات عاطفية سريعة، دون النظر إلى علامات التحذير أو العواقب المحتملة.

هل الحب السريع مؤشر على شيء آخر؟

على الرغم من أن البعض قد يظن أن "الإيموفيليا" مجرد حالة عاطفية بسيطة، إلا أن تأثيراتها يمكن أن تكون أكثر تعقيدًا، ووفقًا للدراسة نفسها، هناك علاقة واضحة بين الإيموفيليا والانجذاب إلى الأشخاص الذين لديهم سمات الشخصية التي يُطلق عليها "الثالوث المظلم" (Dark Triad)، وهي مجموعة من الصفات السلبية تشمل: الميكيافيلية (الانتهازية)، النرجسية (الأنانية المفرطة)، والسايكوباتية (العدوانية والبرود العاطفي).

وعلى الرغم من أن هذه السمات غالبًا ما تكون غير صحية في العلاقات، إلا أن بعض الأشخاص الذين يعانون من الإيموفيليا يشعرون بجاذبية نحو هذه الأنماط السامة، ما يؤدي إلى الوقوع في علاقات مضطربة وعاطفية.

"هل الحب السريع صحي؟"

أوضح الدكتور محمد منتصر، استشاري الطب النفسي، أنّ الوقوع في الحب سريعًا ليس بالضرورة أمرًا سيئًا، لكنه يشير أحيانًا إلى نمط من التسرع في بناء العلاقات، خاصة إذا كان الشخص يفتقر إلى الوعي الكامل بالعواقب أو طبيعة العلاقة.

وبيّن "منتصر" في تصريح لـ"مصراوي" أنّه في بعض الأحيان، يمكن أن يكون هذا السلوك نتيجة لشعور الشخص بالوحدة أو الحاجة العاطفية القوية، ما يجعله ينساق بسهولة نحو الحب السطحي.

وأضاف استشاري الطب النفسي: "من المهم أن يتم التعامل مع هذه المشاعر بعقلانية، وأن يدرك الفرد متى يتخذ خطوة للانتظار والتفكير في تطور العلاقة قبل الغرق فيها بالكامل".

واختتم "منتصر" بالإشارة إلى أن وقوع بعض الفتيات في الحب من أول مرة ليس بالضرورة أمرًا سيئًا، لكنه قد يكون إحساسًا صادقًا من القلب، نتيجة الانجذاب القوي للطرف الآخر، بسبب توافق سماته الشخصية مع فتى أحلام الفتاة الذي ترسمه في مخيلتها.