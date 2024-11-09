بسعر خرافي.. 10 صور لبيع قطعة من كعكة حفل زفاف الملكة إليزابيث بعد مرور 77 عاما

كتب - أحمد الضبع

بيعت شريحة نادرة من كعكة زفاف الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، التي تعود إلى عام 1947، بمبلغ 2200 جنيه إسترليني (حوالي 2800 دولار) في مزاد علني.

هذه القطعة كانت محفوظة بعناية منذ حفل الزفاف الملكي، الذي أقيم في 20 نوفمبر 1947، ولكنها لم تعد صالحة للاستهلاك، وفقًا لشبكة " سي إن إن".

الشريحة التي بيعت كانت محفوظة في علبتها الأصلية التي تحمل شعارًا فضيًا للأميرة إليزابيث في ذلك الوقت، واحتفظت بها مدبرة المنزل ماريون بولسون في هوليرود هاوس في إدنبرة، اسكتلندا، حيث تلقتها كهدية من قصر باكنجهام.

وعملت ماريون في قصر هوليرود هاوس منذ عام 1931 حتى عام 1969، وإلى جانب الشريحة، حصلت على رسالة شكر شخصية من الملكة إليزابيث.

كانت الكعكة الأصلية التي أقيم حفل الزفاف بها ضخمة للغاية، إذ بلغ ارتفاعها 9 أقدام ووزنها 500 رطل (حوالي 227 كيلوجرامًا)، وتم تزيينها بشعارات نبالة للعائلتين الملكيتين، بالإضافة إلى منحوتات سكرية تمثل الأنشطة المفضلة للزوجين، كما جرى توزيع 2000 شريحة من الكعكة على ضيوف الزفاف، وتم تخصيص أجزاء إضافية لمؤسسات خيرية ومنظمات.

اقرأ أيضا:

مشروب قد يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكري وضغط الدم

طفل يصاب بالعمى الدائم بسبب تناول الوجبات السريعة- ما القصة؟

خطر وشديد الانحدار.. ما قصة أعلى جسر في العالم؟- 15 صورة

رجل يجلس على صندوق ألعاب نارية والنهاية صادمة.. لن تتوقع ما حدث له

تفسير صادم لـ حلم السقوط من مكان عال.. لن تتوقعه