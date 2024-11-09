ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بعد فشل توقعاتها عن الانتخابات الأمريكية.. لن تتخيل ماذا قالت؟

كتب- أحمد الضبع:

أثارت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف الجدل خلال الساعات الماضية، بعد فشل توقعاتها عن الانتخابات الأمريكية، والتي سبق وتحدثت عنها بثقة مدعية أنها نابعة من إلهام يأتي إليها.

في أحد اللقاءات الإعلامية على قناة "المشهد" ردت ليلى عبد اللطيف على سؤال المذيع: "هل تتوقعين فوز هاريس في الانتخابات؟، قائلة: "لدي الجرأة للقول إنني أرى امرأة في البيت الأبيض هذا إلهام يأتي إليّ"، دون أن تكشف عن هويتها.

وفي تصريحات أخرى، قالت ليلى عبد اللطيف، إنّها تتوقع فوز كامالا هاريس بالانتخابات

الرئاسية للولايات المتحدة الأمركية.

وتعرضت "عبد اللطيف" لانتقادات حادة على منصات التواصل الاجتماعي، وكتب حساب باسم فطيمة فرحات على "إنستجرام": "حركاتها غريبة، كله تمثيل لتقنعنا أنها صاحبة إلهام وإحساس، ولكن كله إملاءات لجس نبض المجتمعات وتمرير أخبار ومخططات، ولا عالم للغيب إلا الله" .

فيما كتب حساب باسم وليد مراد عن توقعات ليلى عبد اللطيف: "كله فنكوش وضرب أي كلام عشان تجيب مشاهدات، ناس عايشة على الإثارة".

واعتادت "ليلى" إثارت الجدل بتوقعاتها الغربية عن الأحداث الكبرى، مثل حرب غزة وسفر بعض قادة الدول، ووفاة مشاهير، والتي قد تحدث أحيانًا ولا تتحق في الكثير من الأحيان.

إعلان فوز ترامب في الانتخابات الأميركية

وعلى عكس توقعات ليلى عبد اللطيف، أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز دونالد ترامب بالانتخابات بعد أن انتصر على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، ليعود إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد أربع سنوات من مغادرته البيت الأبيض.

وفي كلمة ألقاها أمام أنصاره بمركز مؤتمرات مقاطعة بالم بيتش، وبحضور جيه.دي فانس المرشح لمنصب نائب الرئيس، إلى جانب عائلته وبعض القادة الجمهوريين، قال ترامب: "لقد منحتنا أمريكا تفويضًا قويًا وغير مسبوق"، حسبما ذكرت قناة "فوكس نيوز".

كما أشاد ترامب بإيلون ماسك، الذي دعم حملته بنحو 120 مليون دولار، مشيرًا إلى عزمه تعيين "ماسك" رئيسًا للجنة حكومية للكفاءة.

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