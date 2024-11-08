50 صورة لأجمل نساء العالم.. أشهر الفائزات في تاريخ مسابقة ملكة جمال الكون

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كتبت- أسماء مرسي:

أيام قليلة تفصلنا عن تتويج ملكة جمال الكون لعام 2024، وهذا الحدث يترقبه الملايين حول العالم خاصة من النساء، ليس مجرد مسابقة جمال تقليدية، بل هي منصة للترويج للجمال والثقة بالنفس والدفاع عن الإنسانية والقضايا الاجتماعية.

في هذه الليلة، ستتنافس أجمل السيدات من مختلف دول العالم للفوز بلقب ملكة جمال الكون، كما سيشهد الحفل عروضا مبهرة، وأزياء أنيقة وجذابة.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز الفائزات اللاتي تركن بصمة في تاريخ المسابقة، وفقا لموقع "insider".

ملكة جمال الكون عام 1952

توجت الممثلة بايبر لوري آرمي كوسيلا بلقب ملكة جمال الكون لعام 1952، وكان هذا أول فوز لفنلندا في تاريخ المسابقة.

ملكة جمال الكون عام 1959 من اليابان

وفي عام 1959، حققت اليابان فوزا تاريخيا بتتويج "أكيكو كوجيما" أول امرأة آسيوية بلقب ملكة جمال الكون.

ملكة جمال الكون عام 1996 من الولايات المتحدة

بدأت قصة آلي لاندري عندما توجت بلقب ملكة جمال لويزيانا ثم ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1996، ما أهلها للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون.

بالرغم من عدم فوزها باللقب العالمي، إلا أنها حققت المركز السادس، وهو إنجاز يُحسب لها.

بعد انتهاء مسيرتها في مسابقات الجمال، اتجهت لاندري إلى عالم التمثيل، حيث حققت نجاحا ملحوظا من خلال أدوارها في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.

ملكة جمال الكون عام 2012 من الولايات المتحدة

تمكنت أوليفيا كولبو من تحقيق حلم كل فتاة عندما توجت بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة ثم ملكة جمال الكون في عام 2012.

بعد هذا الإنجاز، قررت كولبو الانتقال إلى هوليوود حيث بدأت مسيرتها التمثيلية وشاركت في العديد من الأفلام الشهيرة، كما استطاعت بناء قاعدة جماهيرية كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت مؤثرة ناجحة.

ملكة جمال الكون عام 2011 من من جنوب أفريقيا

كما فازت زوزيبيني تزنزي من جنوب أفريقيا بلقب ملكة جمال الكون في مسابقة شارك فيها ما يزيد على 90 إمرأة في أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ملكة جمال الكون عام 2018 من الفلبين

استطاعت الفلبينية كاتريونا جراي من خطف الأنظار في مسابقة ملكة جمال الكون 2018، وبعد فوزها باللقب، واصلت مسيرتها في مجال الإعلام والتقديم التلفزيوني، كما شاركت في العديد من الأعمال الخيرية.

ملكة جمال الكون عام 2023 من أمريكا

تمكنت شينيس بالاسيوس من نيكاراجوا من الفوز بلقب ملكة جمال الكون 2023، وذلك بفضل شخصيتها القوية وشغفها بإنتاج المحتوى المرئي.

من حيلة تسويقية إلى ظاهرة عالمية.. تطور مسابقة ملكة جمال الكون

في عام 1952، وفي قلب صناعة الأزياء الأمريكية، ولدت فكرة مسابقة ملكة جمال الكون، لم تكن هذه الفكرة وليدة حلم بتتويج أجمل امرأة في العالم فحسب، بل كانت حيلة تسويقية ذكية لشركة ملابس سباحة كانت تبحث عن وسيلة لعرض منتجاتها.

عندما رفضت ملكة جمال أمريكا في ذلك الوقت ارتداء أحد ملابس السباحة التي تنتجها الشركة، قررت هذه الأخيرة أن تخلق منصة خاصة بها لتسليط الضوء على منتجاتها.

بداية متواضعة

انطلقت أول نسخة من مسابقة ملكة جمال الكون بمشاركة 30 متسابقة فقط، وفازت بها الفنلندية أرمي كوسيلا.

في تلك الفترة، كانت المسابقة مقتصرة على عدد محدود من الدول، وكان الاشتراك فيها يتطلب دفع رسوم، ما جعل المشاركة حكرا على الدول القادرة على تحمل التكاليف.

تطور تدريجي

مع مرور السنوات، تطورت مسابقة ملكة جمال الكون بشكل كبير، ففي الستينيات، أضيف جزء خاص بالمقابلات إلى المسابقة، ما أتاح للمتسابقات فرصة لعرض شخصياتهن وقدراتهن على التواصل، كما أصبحت الأزياء الوطنية جزءا لا يتجزأ من الحفل، حيث تتنافس المتسابقات على تقديم عرض يمثل ثقافة بلادهن.

من شهر إلى أسبوع

في السبعينيات والثمانينيات، كانت المسابقة تستمر لمدة شهر كامل، يشمل التدريبات والمسابقات التمهيدية، ومع ذلك، فقد تم تقليل المسابقة لاحقا لتستغرق أسبوعا واحدا فقط.

تغيير القواعد

على مر السنين، شهدت قواعد المسابقة تغييرات عديدة، ففي البداية، كانت المتسابقات ملزمات بكونهن عازبات وغير متزوجات، ولم يكن يسمح لهن بإنجاب الأطفال، ومع مرور الوقت، أصبحت هذه القواعد أكثر مرونة، لتتناسب مع التغيرات الاجتماعية التي يشهدها العالم.

ظاهرة عالمية

اليوم، أصبحت مسابقة ملكة جمال الكون ظاهرة عالمية تجذب ملايين المشاهدين حول العالم، وقد تطورت من مجرد مسابقة جمال تقليدية إلى منصة للمرأة للتعبير عن نفسها، والدفاع عن قضاياها، وإلهام الأجيال القادمة.

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