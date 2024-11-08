أسرة تشتري منزلًا جديدًا وتكتشف أمرًا صادمًا – لن تصدقوا ما وجدوه (صور)

نجا من الموت.. سائق يهرب من الشرطة بأعجوبة وهذا ما فعله "فيديو"

خطر وشديد الانحدار.. ما قصة أعلى جسر في العالم؟- 15 صورة

كتبت- شيماء مرسي

عثرت أسرة فرنسية داخل منزل جديد اشتروه في إحدى قرى شرق فرنسا على جثة مالكه السابق الذي اختفى منذ 15 عاما.

وبدأت القصة عندما أرادوا تجديد المنزل الذي اشتروه في إرستروف، وهي قرية بالقرب من الحدود الألمانية، واكتشف أصحاب المنزل بقايا "ألويس إيفلي"، الذي اختفى في عام 2009 عن عمر يناهز 81 عاما، وفق ما كشفت صحيفة

"ديلي ميل" البريطانية.

وتم بيع المنزل عام 2023 ولكن أثناء أعمال التجديد والإصلاح التي أجراها الملاك الجدد لتحديد مصدر تسرب مياه السقف، عثروا على بقايا هيكل عظمي، موجودة داخل حجرة صغيرة، وتشير المؤشرات الأولية إلى عملية انتحار.

وتم تحديد هوية الجثة وأشاروا أنها تعود إلى مالك المنزل السابق، وظلت زوجته تعيش في المنزل حتى وفاتها في عام 2020، دون أن تعلم بوجود رفات زوجها.

وبعد إرسال رفات الضحية إلى مدينة ستراسبورغ للتشريح، تحاول السلطات تحديد سبب الوفاة.

اقرأ أيضا:

أسرار عالم "البلاك فرايدي" في مصر.. عروض مغرية ولكن هل حقيقية؟

طبيب يكشف فوائد مذهلة لتناول الزبيب بانتظام

30 صورة| لأول مرة.. صومالية محجبة تنافس على لقب ملكة جمال الكون 2024

حذرت منها "الصحة".. هذا ما تفعله حقنة البرد بجسمك - مفاجأة

فلوس وحظ من نصيب مواليد 4 أبراج الفترة القادمة.. يا بختك لو واحد منهم