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خصومات تصل إلى 70%.. البلاك فرايداي في سيتي ستارز - 20 صورة تكشف

03:55 م السبت 30 نوفمبر 2024
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  • عرض 20 صورة
    جولة مصورة بمولات القاهرة والجيزة في البلاك فراي داي (6)
  • عرض 20 صورة
    جولة مصورة بمولات القاهرة والجيزة في البلاك فراي داي (5)
  • عرض 20 صورة
    جولة مصورة بمولات القاهرة والجيزة في البلاك فراي داي (4)
  • عرض 20 صورة
    جولة مصورة بمولات القاهرة والجيزة في البلاك فراي داي (3)
  • عرض 20 صورة
    جولة مصورة في مولات القاهرة والجيزة في البلاك فراي داي (7)
  • عرض 20 صورة
    جولة مصورة في مولات القاهرة والجيزة في البلاك فراي داي (8)
  • عرض 20 صورة
    جولة مصورة في مولات القاهرة والجيزة في البلاك فراي داي (9)
  • عرض 20 صورة
    جولة مصورة بمولات القاهرة والجيزة في البلاك فراي داي (1)
  • عرض 20 صورة
    جولة مصورة بمولات القاهرة والجيزة في البلاك فراي داي (2)
  • عرض 20 صورة
    جولة مصورة في مولات القاهرة والجيزة في البلاك فراي داي (6)
  • عرض 20 صورة
    جولة مصورة في مولات القاهرة والجيزة في البلاك فراي داي (5)
  • عرض 20 صورة
    جولة مصورة في مولات القاهرة والجيزة في البلاك فراي داي (4)
  • عرض 20 صورة
    جولة مصورة في مولات القاهرة والجيزة في البلاك فراي داي (3)
  • عرض 20 صورة
    جولة مصورة في مولات القاهرة والجيزة في البلاك فراي داي (2)
  • عرض 20 صورة
    جولة مصورة في مولات القاهرة والجيزة في البلاك فراي داي (1)
  • عرض 20 صورة
    زحام بالمولات التجارية في يوم عروض البلاك فراي داي (7)
  • عرض 20 صورة
    جولة مصورة لمصراوي بمولات القاهرة والجيزة في البلاك فراي داي (25)
  • عرض 20 صورة
    جولة مصورة لمصراوي بمولات القاهرة والجيزة في البلاك فراي داي (26)
  • عرض 20 صورة
    جولة مصورة لمصراوي بمولات القاهرة والجيزة في البلاك فراي داي (24)
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود بكار

شهدت أحد محلات الملابس النسائية والرجالية في مول "سيتي ستارز" أحد أكبر المولات التجارية بمدينة نصر، حالة من الإقبال الضعيف في الجمعة الأخيرة من موسم البلاك فرايدي للاستفادة من الخصومات والتخفيضات.

وتبدأ الخصومات في مول سيتي ستارز من 30% إلى 70%، مع فرصة شراء قطعتين والحصول على قطعة ثالثة مجانا.

ويسعى المواطنين لاستغلال عروض البلاك فرايدي، حيث تقدم المحلات التجارية تخفيضات كبيرة قد تصل إلى 70%، و يجدها البعض فرصة لشراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

ويحل موسم تسوق الجمعة السوداء "البلاك فرايدي" مع يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر في كل عام، إذ تقدم المتاجر ومواقع التسوق الإلكتروني عروضًا وتخفيضات هائلة على آلاف من المنتجات والبضائع.

البلاك فراي داي الجمعة البيضاء تخفيضات تصل إلى 70%
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