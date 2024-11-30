خصومات تصل إلى 70%.. البلاك فرايداي في سيتي ستارز - 20 صورة تكشف

16 صورة لأجمل طيور في العالم.. بعضها نادر ويعيش في الغابات

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود بكار

شهدت أحد محلات الملابس النسائية والرجالية في مول "سيتي ستارز" أحد أكبر المولات التجارية بمدينة نصر، حالة من الإقبال الضعيف في الجمعة الأخيرة من موسم البلاك فرايدي للاستفادة من الخصومات والتخفيضات.

وتبدأ الخصومات في مول سيتي ستارز من 30% إلى 70%، مع فرصة شراء قطعتين والحصول على قطعة ثالثة مجانا.

ويسعى المواطنين لاستغلال عروض البلاك فرايدي، حيث تقدم المحلات التجارية تخفيضات كبيرة قد تصل إلى 70%، و يجدها البعض فرصة لشراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

ويحل موسم تسوق الجمعة السوداء "البلاك فرايدي" مع يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر في كل عام، إذ تقدم المتاجر ومواقع التسوق الإلكتروني عروضًا وتخفيضات هائلة على آلاف من المنتجات والبضائع.