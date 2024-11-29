أقوى عروض البلاك فرايدي على الغسالات.. أسعار تبدأ من 2000 جنيه

كتب- أحمد الضبع:

تقدم العديد من المحلات التجارية وشركات الأجهزة الكهربائية أقوى عروض البلاك فرايدي على الغسالات، إذ تبدأ الأسعار من 2000 جنيه فقط هذا الموسم.

تخفيضات البلاك فرايدي على الغسالات

ونستعرض في السطور التالية تخفيضات البلاك فرايدي على مجموعة متنوعة من الغسالات التي تلبي جميع الاحتياجات والأذواق، بدءًا من نصف الأوتوماتيك مرورًا بالأوتوماتيكية بالكامل وحتى الغسالات التي تحتوي على أحدث التقنيات.

عروض البلاك فرايدي على غسالات جوميا

- غسالة نصف أوتوماتيكية 10 كجرامات بيضاء ماركة Hoover، وبسعر 7 آلاف 399 جنيها.

- غسالة فريش أوتوماتيك تحميل علوي سعة 7 كجرامات باللون الفضي ماركة WMT-7، وبسعر 8 آلاف و299 جنيها.

- غسالة ملابس أوتوماتيكية علوية 9 كيلوجرامات بمضخة فضية، ماركة Tornado، بسعر 12 ألفا و599 جنيها.

تخفيضات البلاك فرايدي على غسالات بي تك

- غسالة ملابس نصف إتوماتيك، تحميل علوي، مزودة بمجفف، 14 كيلوجراما، باللون الأبيض، ماركة FWT14000PD، وبسعر 6 آلاف و746 جنيها.

- غسالة ملابس تورنيدو تحميل علوي إنفرتر، بسعة 17 كيلوجراما، ستانلس TWT-TLD17RSC بسعر 10 آلاف و250 جنيها.

- غسالة شارب فوق اتوماتيك، 11 كيلوجراما، باللون الفضي الغامق ES-TN11GDSP، وبسعر 15 ألفا و999 جنيها.

أرخص عروض البلاك فرايدي على غسالات فريش

- غسالة فريش حوضين مودينا نبيتي، بمعدل دوران: 1350 لفة في الدقيقة، بسعة 8 كيلوجرامات، ولون جسم الغسالة أبيض، ومزودة بعدد 2 موتور "غسيل" و"عصر" يعملان في وقت واحد، وبفلتر لانتزاع الوبريات، كما تعمل بجميع أنواع المساحيق، وبسعر 4 آلاف و599 جنيها.

- غسالة ملابس فريش جامبو حوض واحد اليجانت بسعة 10 كيلوجرامات وباللون الأبيض، ومزودة بفلتر لانتزاع الوبريات، وتعمل بجميع أنواع المساحيق بشكل اقتصادي، وبسعر 2,230 جنيها.

- غسالة فريش حوضين جراندبمعدل دوران 1350 لفة في الدقيقة، ولون جسم الغسالة أبيض، ومزودة بعدد 2 موتور "غسيل" و"عصر" يعملان في وقت واحد، وبفلتر لانتزاع الوبريات، وسعرها يبلغ 6,243 جنيها.