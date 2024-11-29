تبدأ من 8 آلاف جنيه.. أرخص عروض البلاك فرايدي على الثلاجات

ثلاجة نوفروست وايت ويل، سعة 340 لتر، موتور انفرتر،

البلاك فرايدي أو الجمعة البيضاء، من أبرز الأحداث السنوية التي ينتظرها الكثيرون للحصول على أفضل العروض والتخفيضات على الأجهزة الكهربائية، ومنها الثلاجات التي تعتبر من الضروريات في كل منزل.

عروض البلاك فرايدي على الثلاجات

وتقدم الشركان الكبرى هذا العام، مثل "بي تيك" و"جوميا" و"فريش" تخفيضات كبيرة على مجموعة متنوعة من الثلاجات بأحجام وتصاميم مختلفة، بدءًا من الموديلات الصغيرة وصولاً إلى الكبيرة.

ونستعرض في هذا التقرير، أبرز العروض المتاحة على الثلاجات خلال "البلاك فرايدي"، والتي تبدأ من 8 آلاف جنيه، لتتمكن من الحصول على جهاز مميز بأقل الأسعار.

تخفيضات البلاك فرايدي على الثلاجات في بي تيك

- ثلاجة إيديال باب واحد سوبر جامبو 320L ديفروست أبيض، بمقبض خارجي وآخر داخلي بتكنولوجيا C5 سعرها 10 آلاف و319 جنيها.

- ثلاجة بباب واحد بخاصية إذابة الثلج ماركة ديفروست، سعة 280 لترا، لون أسود، موديل RS-320LBLBO-MH سعرها ‎10 آلاف و195 جنيها.

- ثلاجة ماركة ديفروست دبليو الأسكا، 318 لترًا، أبيض، سعرها 12 ألفا و699 جنيها.

عروض البلاك فرايدي على ثلاجات جوميا

- ثلاجة زانوسي ZRM3201A-A، باب واحد، ديفروست آرتيك، بمقبض مدمج 320 لترًا باللون الفضي، سعرها 11 ألفا و499 جنيها.

- ثلاجة يونيون إير 13 قدما ديفروست تحتوي على بابين وبسعة 320 لترا باللون الأسود، وسعرها 11 ألفا و700 جنيه.

- ثلاجة ميني بار Beko TS190210S ديفروست، بسعة 87 لترا باللون الفضي، وسعرها 10 آلاف و60 جنيها.

تخفيضات البلاك فرايدي على الثلاجات في فريش

- ثلاجة فريش دى فروست، بسعة 294 لترا وتحتوي على بابين باللون الفضي إلى جانب تحكم ميكانيكي مع ترموستات قابل للتعديل، وتعمل بأعلى كفاءة للطاقة وأقل استهلاك للكهرباء، وسعرها 15 ألفا و680 جنيها.ثلاجة ميني بار بسعة 91 لترا من فريش بتصميم جذاب باللون الأسود، مع إمكانية التحكم فى درجة التبريد، وأضاءة داخلية، وأرفف من الزجاج مقاوم للكسر، ودرج منفصل لحفظ الخضروات، وسعرها 8 آلاف 768 جنيها.