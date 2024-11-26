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حدث فلكي يقلب حياة مواليد 5 أبراج.. لا تخافوا لكن احذروا

07:01 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
حدث فلكي يقلب حياة مواليد 5 أبراج.. لا تخافوا لكن احذروا

أبراج

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كتبت- نرمين ضيف الله:

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام والفلك هالة حافظ عن حدث فلكي مهم لمواليد 5 أبراج، مع انتقال بلوتو إلى الدلو، وتحذيرات من معاكسات وصدامات لبعض الأشخاص.

إذا كنت من محبي عالم الفلك فإننا نستعرض أبرزهم في الصفحات التالية، وفقًا لمنشور "حافظ" عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

برج القوس حدث فلكي الأبراج برج السرطان

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