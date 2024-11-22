5 أطعمة تعزز الخصوبة لدى النساء

هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تعزيز الخصوبة وتزيد من فرص الحمل، حسبما ذكر أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية لـ"مصراوي".

إليكِ 5 أطعمة يمكنكِ إضافتها إلى نظامك الغذائي

الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف التي تساعد على تنظيم هرمونات الجنس وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

القمح الكامل، الأرز البني، الشوفان.

البقوليات

غنية بالألياف والبروتين وحمض الفوليك، وهي عناصر أساسية لصحة البويضات.

العدس، الحمص، الفاصوليا.

المكسرات والبذور

تحتوي على أحماض دهنية أوميغا 3 التي تساعد على تنظيم الهرمونات وتحسين تدفق الدم إلى الحوض.

الجوز، اللوز، بذور الكتان، بذور القرع.

الفواكه والخضروات الملونة

غنية بمضادات الأكسدة وفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين E، التي تحمي البويضات من التلف.

لتوت، الفراولة، البرتقال، الجزر، السبانخ.

الأطعمة الغنية بالحديد

يساعد الحديد على إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى البويضات.

اللحوم الحمراء، الدجاج، السبانخ، البقوليات.

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