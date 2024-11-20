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نهاية سعيدة لـ2024.. أبراج فلكية تستقبل الحظ وتودع النحس

03:30 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
نهاية سعيدة لـ2024.. أبراج فلكية تستقبل الحظ وتودع النحس

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كتبت- آلاء نبيل:

مع اقتراب نهاية العام، يبدو أن الحظ يخبئ مفاجآت سعيدة لبعض الأبراج الفلكية، التي تودع الأزمات وستقبل مفاجآت سارة، في نهاية العام الجاري.

كشف خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن شهر ديسمبر 2024 سيكون مليئًا بالفرص الإيجابية والتحولات الكبيرة لبعض الأبراج الفلكية، إذ يودعون النحس والفقر ويستقبلون الحظوظ السعيدة.

أبراج نهاية سعيدة لـ2024 أبراج تستقبل الحظ الحمل العقرب

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