30 صورة ومعلومات عن ندى كوسا المرشحة لـ"ملكة جمال الكون"

نجا من الموت.. سائق يهرب من الشرطة بأعجوبة وهذا ما فعله "فيديو"

كتب – سيد متولي

توجهت ملكة جمال لبنان، ندى كوسا، إلى المكسيك، للمشاركة في مسابقة "ملكة جمال الكون"، التي تستمر فعالياتها حتى 16 نوفمبر الحالي، تاريخ إعلان الفائزة باللقب.

ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024، أكدت على مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون، رغم الحرب الحالية في لبنان.

وكتبت ندى عبر حسابها على انستجرام: " لبنان في حالة حرب، كل يوم، نشعر بالحزن ونحن نشاهد بلدنا يُدمر وأحبائنا يُنتزعون منا، قلبي يتألم، وجزء مني لا يريد المغادرة في هذه اللحظة، لكن لدي واجب، واجب تجاه الناس الذين آمنوا بي، تجاه لبنان، لا يمكن للمسرح الدولي أن يكتمل ولن يكتمل بدوننا".

وأضافت: "سأمثل لبنان بفخر في مسابقة ملكة جمال الكون، وسأحرص على إيصال أصواتنا - حتى همساتنا، سأخبر العالم بما نمر به، وسأذكرهم بجمال وتاريخ وروح شعبنا التي لا مثيل لها، ستظهر قدرتنا على الصمود والقوة والرؤية والشجاعة، هذا من أجل لبنان".

ونشرت ندى صور إطلالتها الأولى عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، في سهرة خاصة بالتعرف على المتسابقات.

وظهرت بفستان مستوحى من قصة فساتين الفلامنجو من ناحية الطول والكشاكش، بالإضافة إلى لونه الفوشيا الأنثوي، من تصميم الين الصباغ وتنسيق ستيفن صفير، إضافة إلى وجود رسمات من التراث المكسيكي على وجه "كوسا".

من هي ندى كوسا المرشحة لـ"ملكة جمال الكون"؟

بحسب حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن ندى كوسا، من بلدة ذوق مكايل بشمال لبنان.

ندى من مواليد شهر أبريل عام 1998، إذ تبلغ من العمر 26 عاما.

تخرجت من كلية العلوم الإنسانية في جامعة اللويزة في لبنان عام 2020.

حاصلة على ماجيستير في علم النفس العيادي والمعرفة السيكولوجية.

تعمل أخصائية نفسية.

شاركت في عدد من الإعلانات التجارية.

تحب السفر واستكشاف الأماكن المختلفة.

تشارك متابعيها صورها المختلفة عبر حسابها على "إنستجرام".

يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" أكثر من 100 ألف شخص.

تلقت وزارة السياحة في بلادها اعتذارا رسميا من منظمة حفل ملكة جمال الكون بعد الفيديو المسيء، الذي تضمن سخرية شخصين من المنظمين من صورة ملكة جمال لبنان "ندى كوسا" بوصفها "بشعة".

قالت عن اللقطات المسيئة: "فوجئت بنشر المنظمين لحفل ملكة جمال الكون فيديو على "إنستجرام" لتحفيز المتابعين على التصويت لانتخاب الملكة، وظهر في الفيديو شخصان من المنظمين وهما يقيّمان صور الملكات، إذ أشادا بصورة ملكة جمال الفيليبين واستهزآ بصورتي ووصفوها بالبشعة، قبل حذف الفيديو المذكور من حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي".

أكدت على أنها شعرت بالإساءة إليها والى بلدها بسبب الفيديو.

تعمل منذ بداية الحرب على لبنان على مساندة النازحين، وتقديم الدعم النفسي لتلاميذ المدارس والعائلات.

حوّلت حسابها على إنستجرام إلى صفحة توعية حول الصحة النفسية خلال الحرب، وكرّست الكثير من وقتها لإجراء مداخلات في المدارس ومراكز الإيواء، ولتقديم المساندة النفسية.

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