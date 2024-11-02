تحذير من هذه الأحلام.. 7 رؤى يجب ألا تتحدث عنها أبدا
كتبت- نرمين ضيف الله:
كشف الشيخ محمد أبو بكر عن أحلام يُنصح بعدم تفسيرها بشكل نهائي فور رؤيتها.
وقال "أبو بكر" عبر قناته الخاصة على "يوتيوب": "هناك 7 رؤى يُفضل عدم الحديث عنها أو محاولة تفسيرها، موضحًا أن هذه الأحلام تشمل:
1- رؤية شخص ميت يأخذ أحد الأحياء معه ويرحل، أو يأخذ ذهبًا من المنزل، أو يأخذك إلى مكان مجهول، أو يرمي المال في البحر.
2- سقوط أحد الأسنان في المنام.
3- رؤية نفسك تتزوج وسماع أصوات صاخبة ومرتفعة، لكن إذا وجدت نفسك في فرح دون صوت فهذا أمر غير مقلق.
4- فقدان شخص عزيز وعدم العثور عليه.
5- نفاد الطعام منك في الحلم دون العثور عليه مجددًا.
6- رؤية النار في منزلك أو في منزل شخص تعرفه.
7- رؤية حية أو عقرب أو ثعبان أسود يلدغك، فيُنصح بعدم الحديث عنها أبدًا.
واختتم قائلاً: عند رؤية هذه الأحلام، عليك أن تقول: "خيرًا لنا، وشرًّا على أعدائنا" كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
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