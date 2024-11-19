بعد عودتهما مرة أخرى.. 50 صورة ومعلومات عن البلوجر على غزلان وفرح شعبان

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تصرف صادم من "تيك توكر" في مقطع فيديو- ماذا فعلت؟

كتبت- شيماء مرسي

أثار اليوتيوبر على غزلان وزوجته الإعلامية والبلوجر فرح شعبان حالة من الجدل بعدما نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" يعلن فيه عودتهما مرة أخرى بعد انفصلهما منذ 4 أشهر.

وفي هذا السياق نستعرض لكم أبرز معلومات عن اليوتيوبر على غزلان وزوجته فرح شعبان، وفقا لصفحاتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

-تخرج علي من كلية الطب جامعة الإسكندرية عام 2017.

-تزوج من ملكة الجمال والبلوجر فرح شعبان في ديسمبر عام 2021.

-يمارس علي مهنة الطب ولديه مركز عيون.

-خاض على غزلان تجربة التأليف، وشارك في معرض الكتاب 2020 بكتاب مدمن نجاح.

-أعلن انفصاله عن زوجته فرح شعبان في يونيو 2024 بعد زواج دام عامين ونصف.

- فرح يوتيوبر وإعلامية وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2017.

-أنجبت فرح من على طفل يدعى "رحيم".

-يتابع فرح 2 مليون ونصف متابع عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

-أما علي يتابعه أكثر من 4 مليون متابع عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

-ارتدت فرح في حفل زفافها فستان مصنوع من الألماس.

-كان يمتلك علي سلسلة مطاعم "ستومك" في القاهرة والإسكندرية.