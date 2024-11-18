اكتمال القمر ببرج الثور.. 4 أبراج عليها الحذر بشدة الفترة القادمة

كتبت- أسماء مرسي

يشهد عالم الفلك حدثا فلكيا مهما الفترة القادمة مع اكتمال القمر في برج الثور، والذي يحمل في طياته تأثيرات مختلفة على الأبراج الفلكية.

في هذا الصدد، حذرت خبيرة الأبراج هالة حافظ في مقطع فيديو لها عبر قناتها على منصة "يوتيوب" من أن بعض الأبراج قد تشهد تأثيرات سلبية لهذا الحدث.

وأوضحت حافظ"هالة" أن أبراج الأسد والعقرب والدلو والجوزاء هي الأكثر تأثرا بهذا التغيير الفلكي، حيث قد يشعر مواليد هذه الأبراج ببعض التوتر والقلق، ويتعرضون لمشكلات صحية.

كما نصحت مواليد هذه الأبراج بضرورة الحذر في التعامل مع الآخرين، خاصة شركاء حياتهم، وتجنب الدخول في مناقشات حادة أو مشاحنات.

ودعت خبيرة الأبراج مواليد الأبراج المتأثرة إلى التحلي بالهدوء والصبر خلال هذه الفترة، والتركيز على الأمور الإيجابية في حياتهم، بالإضافة إلى، ممارسة تمارين الاسترخاء واليوجا للتخلص من التوتر والقلق، و الحرص على تناول غذاء صحي بانتظام للحفاظ على صحتهم.