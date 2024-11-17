بـ14 ألف جنيه.. فاتورة وجبة منسوبة لمطعم الشيف بوراك بالقاهرة تثير الجدل

كتب- أحمد الضبع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفاتورة منسوبة لمطعم الشيف بوراك في القاهرة الجديدة، بمنطقة التجمع الخامس، والذي تم افتتاحه اليوم ضمن سلسلته العالمية.

وأظهرت الفاتورة المبلغ المستحق من العميل، والذي بلغ 14 ألفًا و281 جنيهًا مقابل وجبة طعام، ما أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بسبب ارتفاع السعر.

وحاول "مصراوي" التواصل مع إدارة مطعم الشيف بوراك للتحقق من صحة الفاتورة المتداولة على السوشيال ميديا، ولكن لم يتلقَ ردًا حتى تاريخ كتابة هذه السطور.

واحتفل الشيف بوراك اليوم الأحد بافتتاح فرع مطعمه الجديد في التجمع الخامس، وظهر في بعض مقاطع الفيديو وهو يرقص على نغمات المزمار البلدي أثناء إعداد الطعام.

ونشر الشيف التركي بوراك عبر حسابه على "إنستجرام" فيديو يعلن فيه عن افتتاح أول مطعم له في مصر ضمن سلسلته العالمية.

وقال الشيف بوراك في الفيديو: "السلام عليكم، مرحبًا، أنا الشيف بوراك، نحن نفتتح أكبر مطعم لبوراك في مصر، في القاهرة الجديدة، بالتحديد في التجمع الخامس، مستنيينكم في نوفمبر المقبل، وأهلًا وسهلًا بكم، أنا بحب مصر كثيرًا.. من قلب إسطنبول إلى القاهرة".

وفي الفيديو ذاته، ظهر بوراك وهو يقف أمام المطعم برفقة فريق العمل ليعلن عن توسيع سلسلة مطاعمه في مصر.

يقع المطعم الجديد في فندق "تريامف" بمنطقة التجمع الخامس، وجرى افتتاحه اليوم، وسط احتفالات على أنغام المزمار والطبل البلدي.