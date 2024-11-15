بعد القبض عليها بحيازة المخدرات.. 10 معلومات عن بلوجر شهيرة

كتبت- أسماء مرسي:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على البلوجر والمذيعة "د. ف" بتهمة حيازة مواد مخدرة أثناء تواجدها داخل منزلها بمنطقة التجمع الأول.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم أبرز 7 معلومات عن البلوجر "د.ف"، وفقا لصفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي:

من هي البلوجر "د.ف"؟

من مواليد محافظة القاهرة.

وُلدت عام 1985.

تبلغ من العمر 39 عاما.

درست في كلية الأعلام بجامعة القاهرة.

تعمل كمذيعة في إحدى القنوات التلفزيونية.

كما شاركت في أحد البرنامج التليفزيونية، وقدمت برنامجها الخاص على صفحتها الشخصية بمنصة يوتيوب، وانضممت إلى فريق عمل إحدي البرنامج في موسمه الثاني.

لم يقتصر عمل "د. ف" على التقديم التلفزيوني فقط، بل شاركت أيضا في العديد من الأعمال الدرامية.

حققت شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق "تيك توك"، حيث تقدم محتوى متنوعا ومميزا، ويتابعها أكثر من 250 ألف متابع.

يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" أكثر من 500 ألف.

تتميز "د" بشخصيتها القوية والجريئة في صناعة المحتوي.

كما اشتهرت على السوشيال ميديا بالفيديوهات التي تقدمها من خلال صفحاتها الشخصية.