صديق تلجأ إليه وقت الضيق.. مواليد 3 أبراج مستمعون جيدون في الشدة
06:00 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
كتبت- نرمين ضيف الله:
تتميز بعض الأبراج الفلكية بقدرتها على الاستماع الجيد والانصات العميق لأصدقائها في أوقات الضيق، كما أنّها تتمتع بصفات فريدة تجعلها ملاذًا آمنًا لمن يحتاج إلى الدعم العاطفي والنفسي.
إذا كنت تبحث عن صديق يستمع لك ويفهم مشاعرك، فإليك ثلاثة أبراج تمتاز بهذه القدرة، وفقًا لما ذكره خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح خاص لـ"مصراوي".
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